Mattia Perin é arrivato al #JMedical per svolgere le visite mediche! pic.twitter.com/qmbLx3HDaX — JuventusFC (@juventusfc) 8 giugno 2018

. Il portiere di proprietà del, numero 12 dell'Italia di Roberto Mancini, sarà un nuovo giocatore della. Prima dell'ufficialità, però, il consueto rituale delle visite mediche. Visite iniziate questa mattina: poco prima delle 10, infatti, il classe '92 è arrivato alper iniziare il suo primo giorno in bianconero.- Iniziano ad arrivare i tifosi fuori dalla struttura bianconer, quel J Medical dove Mattia Perin sta sostenendo le visite mediche. Nonostante la pioggia, c'è tanta curiosità.- Prima di entrare nella struttura, il portiere si è concesso ai tifosi, affamati di selfie.- Mattia Perin arriva al J Medical per sostenere le visite mediche. Inizia l'avventura bianconero per il portiere della Nazionale.