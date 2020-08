Il nuovo Genoa di Rolando Maran riparte da Mattia Perin. In queste ore il club rossoblù ha raggiunto l'intesa definitiva con la Juventus per il rinnovo del prestito per la prossima stagione, dopo aver nuovamente indossato la maglia del Grifone nella seconda metà dell'ultimo campionato.



Perin è atteso a Genova già nella giornata di mercoledì per sottoporsi alle visite mediche di rito e mettersi a disposizione di Maran e del resto della squadra.