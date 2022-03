Mattia Perin, portiere della Juve, parla prima della partita con la Fiorentina: "Per noi è una partita importante, passare il turno significa giocarsi un’altra finale. Viviamo partita dopo partita per dare sempre il 100% e poi preparare le altre. La Fiorentina è forte, vale la classifica che ha, è molto meglio dell’anno scorso: come partita, soprattutto qui, è molto sentita e ci sarà da rimboccarsi le maniche”.



SU VLAHOVIC - “Super concentrato, sa che queste cose fanno parte del calcio. Non sarà il primo né l’ultimo, è concentrato solo sulla partita”.