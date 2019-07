L'arrivo di Gigi Buffon alla Juventus ha aperto un caso Mattia Perin. Il portiere italiano, 26 anni e solo 9 presenze all'attivo nella scorsa stagione è pronto a dire addio per trovare spazio da titolare. Nonostante i tanti rumors attorno a lui, l'estremo difensore non vuole lasciare la Serie e vuole un club che possa dargli spazio per non perdere la Nazionale. Con l'arrivo di Pau Lopez alla Roma sfuma la pista giallorossa e restano in corsa soltanto Milan (in caso di addio a Donnarumma) e Fiorentina.