“Siamo molto contenti del lavoro, finalmente raccogliamo i frutti di un lavoro che è partita circa 10 anni fa. Oggi in prima squadra abbia quattro ragazzi che hanno dimostrato di saper reggere il peso della Juventus. Questo è da stimolo anche per i ragazzi della Next Gen e anche per i ragazzi della Primavera prossimi a subentrare nella Next Gen. Yildiz oggi è un giocatore dell’Under 19 ma pronti in Under 23 ci sono altri ragazzi che meritano una chance in Prima Squadra. Huijsen su tutti, ma intanto pensiamo alla Coppa Italia che sarebbe un risultato storico”. Così Pessotto a Sky dopo i sorteggi di Europa League.