Nella Cremonese si stanno mettendo in evidenza due giovani di grande prospetto del calcio italiano: il portiere Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta, e Nicolò Fagioli di proprietà della Juventus. Proprio loro due, secondo Serie B News, potrebbero essere oggetto di uno scambio tra i bianconeri e la Dea: la Juve potrebbe prendere Carnesecchi per sostituire Perin come secondo portiere, e in cambio potrebbe spedire a Bergamo Fagioli.