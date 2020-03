L'ultima avventura in Italia di Alex Telles non è stata tra le più fortunate, ma il terzino brasiliano ha avuto modo di rifarsi. Transitato all'Inter nel 2015-16, dopo una parentesi di ritorno al Galatasaray - dove era stato acquistato dai nerazzurri -, Telles si è affermato al Porto, dove da tre stagioni ormai sta dimostrando grandi segnali di crescita. Come riporta Tuttosport, la Juventus segue il giocatore, anche alla luce dell'urgenza di dare a Sarri, per la prossima stagione, un nuovo terzino mancino, grande defezione nella rosa di questa stagione.