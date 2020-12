La Juventus fa 1-1 in casa con l'Atalanta, al termine dell'incontro il tecnico bianconero Andrea Pirlo commenta a Sky Sport: "Abbiamo giocato alla pari, ma quando bisogna fare il saltino abbiamo peccato di leggerezza. Non siamo riusciti a vincere, con un po' di cattiveria in più queste partite vanno portate a casa. In alcune occasioni giravamo palla troppo lentamente, in altre abbiamo avuto fretta di verticalizzare. Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a chiudere la partita e quando la lasci in bilico può succedere di tutto".



RONALDO - "Era stanco? Ha sbagliato il rigore, ogni tanto capita, ma ci ha dato una mano anche per poter andare avanti nel risultato".



PORTA VIOLATA - "Una sola partita a rete inviolata nelle ultime nove? Domenica abbiamo subito un tiro e un gol, non è una questione di reti ma di come si affrontano le partite. Abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, stiamo crescendo, stasera è stata una gara importante dal punto di vista dell'intensità".



KULUSEVSKI - "E' giovane, ha giocato tanto. Ha fatto un salto enorme, ci sono partite in cui è adatto lui e altre meno. Si allena bene, avrà le sue occasioni ma oggi non era la sua partita, c'erano difensori aggressivi. Serviva gente che andava in verticale".



DYBALA - "Sono questioni che appartengono alla società. Io alleno tutti i giocatori, penso solo ad allenarlo in campo".