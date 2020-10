Il tecnico dellaAndreaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sulla Dinamo Kiev: "Un passo alla volta. Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la partita"."Nasce da una rotazione che volevamo fare a destra con Kulusevski che veniva dentro il campo per lasciare spingere Cuadrado. Loro impostavano una pressione sulle uscite di Bonucci e abbiamo messo Giorgio centrale. Il suo infortunio ci ha costretto a cambiare le carte ma Demiral ha fatto molto bene"."Ha avuto un risentimento al flessore. Lo ha avuto già dopo la Nazionale quindi a Crotone è rimasto a riposo. Ora valuteremo"."Ha bisogno di giocare. Oggi si vedeva che non era al 100%, ha bisogno di mettere minuti. Pian piano lo rivedremo al top della condizione"."L'impostazione che avevo dall'inizio era avere più giocatori nella fase offensiva. Chiesa può giocare su entrambi i lati, Kulusevski che può essere un trequartista e lo stesso Ramsey che può giocare alle spalle di Morata. Ricordiamoci che abbiamo Ronaldo fuori e Dybala non in condizione quindi la struttura offensiva può cambiare ma gli interpreti sono nelle posizioni giuste"."E' un giocatore adatto per quello che vogliamo fare. Non deve fare il quinto ma l'attaccante esterno mentre nella fase difensiva ricopre il ruolo di quarto di centrocampo. Può giocare su entrambi i lati e lo fa molto bene".