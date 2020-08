La Juve in mano (anche) a Dejan Kulusevski. Il centrocampista ormai ex Atalanta, nella scorsa stagione al Parma, sarà tra i volti nuovi della stagione 2020-2021 della Juventus targata Andrea Pirlo. Che sì, ripartirà subito dal suo talento e dalla sua freschezza. Ecco, ma con quale modulo? Non il 3-5-2, per La Gazzetta dello Sport. Svelato il motivo: "Pirlo lo considera perfetto per muoversi a destra nel tridente, con Dybala eventualmente falso nove e Ronaldo a sinistra. Il dubbio sul modulo riguarda proprio lo svedese in arrivo dal Parma: con il 3-5-2 sarebbe sacrificato: al massimo potrebbe giocare a destra, perché il tecnico lo vede molto più esterno che mezzala".