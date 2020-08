Il nuovo allenatore della Juve Pirlo ha le idee chiare sul futuro di Federico Bernardeschi. Come riporta Tuttosport, la società – che nel 2017 ha investito 40 milioni di euro più altri eventuali 5 per acquistarne il cartellino dalla Fiorentina - crede parecchio nelle qualità di Bernardeschi. E Pirlo concorda, a maggior ragione con l’utilizzo del 4-3-3 che ha in mente il nuovo tecnico bianconero, il 26 di Carrara potrebbe finalmente esprimersi al meglio come esterno offensivo: qualità tecniche, propensione all’inserimento, dribbling, corsa non gli mancano. Giusto un pizzico di fiducia e costanza in più… Lui e Kulusevski sono gli indiziati principali e, sperando ovviamente in una stagione da 50 e più impegni, le occasioni non mancherebbero.