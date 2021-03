Continua a far discutere l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. Il ​Corriere dello Sport sottolinea come Andrea Pirlo, dopo la partita contro il Porto di martedì sera, sia stato lasciato solo dai suoi senatori: Buffon, Bonucci e Chiellini non si sono presentati davanti ai microfoni, il numero 19 inoltre aveva mostrato tutta la sua delusione al momento dell'uscita dal campo per la sostituzione con de Ligt. Da capire, ora, se nel nuovo progetto dei bianconeri saranno inclusi anche loro.