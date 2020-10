Arriva la Champions, Andrea Pirlo ne ha vinte due da giocatore ma ora in panchina è tutta un'altra cosa. La sua Juve parte dalla Dinamo Kiev dell'ex mentore Mircea Lucescu. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero.- "Farò come tutti. Dormirò, mangerò, poi giocherò la partita. Non uso più la playstation come una volta, ma le abitudini non cambiano. Sono tranquillo, purtroppo non posso più giocare, lascio un po' più di tensione ai giocatori. Sono sereno, non vedo l'ora di iniziare, mia prima partita di Champions ma in questi tornei la prima è fondamentale, bisogna vincere per avere più sicurezza nel proseguimento con tre punti in più"- "Colui che mi fece esordire, ho un bellissimo ricordo di lui come allenatore e persona. Ogni tanto ci sentiamo ancora, domani avremo l'occasione di sfidarci. Allenatore esperto, che conosco bene, ognuno ha le sue idee, proveremo a metterci in difficoltà come succede con ogni allenatore"- "Purtroppo Ronaldo ha il Covid e purtroppo sarà assente come sabato scorso, abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come. Non credo che cambieremo in quella posizione, il resto dell'attacco lo decideremo domani"è stato 10 giorni in albergo con l'Argentina, l'ho portato per fargli mettere benzina ma non è stato possibile inserirlo. E' a disposizione, dovrà prima o poi tornare a giocare. Vedremo il da farsi.è da poco che è tornato e non è ancora stato a disposizione.quelli bravi trovano da soli la posizione in campo, certo che è une più sta vicino alla porta meglio è"- "Sta meglio, si è allenato negli ultimi due giorni, speriamo di averlo a disposizione"- "Non ho detto che vinceremo sicuramente lo scudetto, ma che giocheremo per farlo come in ogni competizione. Se riusciremo a farlo vorrà dire che siamo stati più bravi degli altri. Abbiamo perso punti a Roma e Crotone ma siamo squadra in costruzione dobbiamo avere tempo di lavorare"Seguono aggiornamenti