Secondo Sky Sport, la Juventus sta lavorando per Edin Dzeko perché è il preferito in attacco. Ad Andrea Pirlo piace più di Milik, ma la Roma non ha ricevuto alcun segnale di insofferenza o di voler andare via. Il club giallorosso vuole tenere il capitano e potrebbe cambiare qualcosa solo se Dzeko chiedesse di andare via alla società.