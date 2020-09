Così Andrea Pirlo ha parlato a Juventus TV dopo l'amichevole contro il Novara di oggi: “È stato un bell’allenamento, siamo tornati insieme solo da giovedì coi nazionali, avevamo bisogno di provare qualcosa in vista di domenica. È stato un buon test nonostante il grande caldo, i giocatori si sono impegnati. Mi è piaciuto quello che ho visto, la voglia di riconquistare palla, l’aggressione in avanti. C’è da lavorare tanto, deve entrare in testa ai giocatori, ma sono soddisfatto per ora. Kulusevski, Arthur e McKennie? Hanno fatto tutti e tre una buona partita, era la prima volta nella Juve, mi sono apparsi pimpanti e in forma sin da subito, sono molto contento della loro prestazione".



CRISTIANO RONALDO - "Ronaldo in allenamento e oggi? È tornato dalla nazionale con entusiasmo a mille dopo i gol, oggi ha fatto i primi gol, si vede che sta già bene Cristiano".



SAMP - "La prima ufficiale contro la Samp? Deve essere pronta la Juve, ci prepareremo bene per essere pronti domenica”.