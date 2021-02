Andrea, allenatore della, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dai bianconeri 2-0 contro la: "Abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Sapevamo che la Roma gioca un calcio ottimo, era difficile prenderli con intensità, quindi ci siamo chiusi per ripartire con velocità perché loro ti lasciano tanto campo alle spalle. La fase difensiva l'abbiamo fatta bene, le preventive benissimo, era la partita che volevamo fare"."Sta giocando bene come tutti gli altri. Ha ancora energie e sta bene, finché regge... Dopo la sconfitta contro l'Inter ci siamo ricompattati e abbiamo ritrovato l'entusiasmo. Anche in difesa stiamo facendo molto bene e non commettiamo più gli errori del passato"."Sono sempre stato dentro al gruppo e i campioni di questa squadra mi hanno sempre aiutato sacrificandosi. Abbiamo una rosa molto competitiva e dobbiamo continuare a lavorare. Sono cresciuto? Di statura sono sempre lo stesso... Scherzi a parte, ogni sconfitta e ogni vittoria serve per migliorare. Ho una grande società che mi supporta. Qui c'è tanto tatticismo e bisogna sempre trovare una soluzione diversa"."Martedì sarà un'altra battaglia, speriamo di avere a disposizione Dybala: domani inizierà ad allenarsi con il gruppo".Poi, in conferenza stampa, il tecnico ha aggiunto: "Vittoria in stile Allegri?"Fuori per scelta tattica perché sapevamo che in quella zona avrebbero giocato sia Mkhitaryan che Spinazzola e quindi volevamo essere pronti con Danilo sia con le preventive che in raddoppio”.Come sta? Valutiamo, ha avuto un piccolo problemino. Vediamo nei prossimi giorni come sta".