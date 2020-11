La Juventus si appresta ad affrontare il Ferenvaros, squadra ungherese ampiamente alla portata ma da non sottovalutare, perchè i tre punti di stasera pesano come macigni. Pirlo si sarà appuntato i giocatori più pericolosi della squadra di Rebrov da tenere d’occhio. Come riporta Repubblica.it, nel club di Budapest ci sono tre nazionali ungheresi, il portiere Bogdan, il terzino Lovrencsics e il centrocampista Siger, poi Zubkov, ucraino interessante e Nguen, norvegese. Ovviamente c’è un abisso tra le due rose, ma è sempre meglio conoscere e prepararsi anche al nemico più alla portata quando si scende in battaglia.