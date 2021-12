La Juventus è in cerca di centravanti sul mercato. Ma secondo Tuttosport, ci sono due piste che si stanno raffreddando: quella che porterebbe a Dusan Vlahovic e quella che porterebbe a Gianluca Scamacca. Nel primo caso, 80 milioni di prezzo e Commisso poco propenso a vendere un altro giocatore alla Juve dopo Chiesa. Nel secondo caso, 40 milioni di prezzo e Sassuolo che, con Boga in procinto di partire a gennaio, non vuole impoverire il parco attaccanti.