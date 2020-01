Pjaca è sempre più vicino al Cagliari. Trovato l'accordo con la Juventus, ora si cerca l'intesa con il croato. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, domani dovrebbe svolgere le visite mediche per poi mettersi a disposizione di Maran per la trasferta di domenica a San Siro contro l'Inter.



Dall’idea Mancosu (Lecce) ormai in freezer, alle voci provenienti dalla Grecia: il Cagliari segue il difensore Panagiotis Retsos. Classe ‘98, cartellino del Bayer Leverkusen, tre gare in stagione in Bundesliga, può giocare da esterno basso a destra e sinistra. Il club avrebbe proposto un prestito oneroso semestrale con diritto di riscatto a otto milioni. Nell’agenda del d.s.Carli ci sono i nomi dei centrali Goldaniga (Genoa), Magnani (del Sassuolo, in prestito al Brescia). Mentre hanno perso quota Juan Jesus e Tonelli, tornato alla Sampdoria. Con il club di Preziosi si va allo scambio delle punte Pinamonti-Cerri.