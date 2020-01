Anche per Marko Pjaca si avvicina il momento della ri-partenza. Alla fine l'attaccante croato ha detto di sì al progetto dell'Anderlecht, dove andrà in prestito per 6 mesi, con opzione per un'ulteriore stagione, a meno di nuovi clamorosi ripensamenti non all'orizzonte. Domani visite e firme, con il club belga che in extremis è riuscito a convincere Pjaca.



CONCORRENZA - Anche perché la concorrenza non mancava. Una volta tramontata l'ipotesi Cagliari, infatti, su Pjaca si erano fatte sotto con vigore sia Sampdoria che Parma, ma anche l'Olympiacos sembrava avere argomenti a sufficienza per convincere sia la Juve che l'attaccante croato.



IL RINNOVO - Nel frattempo Pjaca aveva anche trovato l'accordo con la società bianconera per il rinnovo di contratto, che lo legherà alla Juve fino al 30 giugno 2023. Aspettando di vedere come andrà il recupero anche sul campo di Pjaca, su cui Fabio Paratici aveva scommesso a occhi chiusi quattro anni fa salvo poi dover fare i conti con la lunga serie di infortuni.