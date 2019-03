Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, si è recato sui campi del Paradiso Collegno per accompagnare (e osservare) il figlio Edin nel torneo "Piccoli Amici", riservato ai ragazzi nati nel 2012. Come riporta La Stampa, Pjanic ha osservato il figlio per tutta la durata del torneo al termine del quale non si è sottratto alle foto con alcuni dei giovani partecipanti. Un modo diverso per preparare una sfida cruciale per la stagione della Juve.