La squadra bianconera ha sofferto, ha lottato, ha trovato il successo e ora si gode i tre punti che la lanciano a +16 in campionato sulla seconda in classifica: proprio quel Napoli che ha battuto per 2 a 1. Un successo che può voler dire scudetto, anche se Allegri ha immediatamente chiarito: "La matematica non ci premia ancora, mancano circa 5 vittorie". L'ottavo di fila. Una grande iniezione di fiducia in vista della partita con l'Atletico Madrid, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.