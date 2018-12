Grande rispetto per i nostri avversari che anche oggi hanno dimostrato di essere un'ottima squadra.

, centrocampista della, commenta su Twitter il pareggio contro l': “Grande rispetto per i nostri avversari che anche oggi hanno dimostrato di essere un'ottima squadra. Sarebbe troppo facile pensare a un punto guadagnato, questi per noi sono 2 punti persi. Siamo la Juventus e non possiamo interpretarla diversamente”.