Miralem Pjanic non vivrà un Mondiale da protagonista con la sua Bosnia, che non fa parte del novero delle Nazionali qualificate alla rassegna iridata. Il centrocampista della Juventus, con il numero 10 sulle spalle per l'occasione, si accontenta quindi di 57 minuti in amichevole contro la Corea del Sud. E' 1-3 il risultato finale con la tripletta di Visca a piegare gli asiatici, cui non basta la rete di Lee.