Secondo Sky Sport, la Juventus ha intenzione di rinnovare il contratto di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino è considerato uno dei giocatori più importanti della rosa è l'intenzione è quella di tenerlo a meno che non sia lui a chiedere la cessione. Pjanic interessa a molte squadre ma la Juventus vuole tenerselo stretto, in ogni caso non partirebbe per meno di 70/80 milioni.