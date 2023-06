Prima palestra, poi piscina. Paul Pogba si è di fatto tagliato le vacanze pur di tornare al lavoro e farsi trovare in forma il più in fretta possibile in vista dell'inizio della prossima stagione. Nessun dubbio sul suo futuro con la volontà di rimanere alla Juventus ben chiara davanti a sé e al club che non ha in ogni caso ricevuto proposte ufficiali per lui.