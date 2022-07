Un arrivo al giorno per la. Dopoatterrato ieri e oggi già al J Medical, è tempo del ritorno di. Ad ufficializzarlo è lo stesso centrocampista francese, al solito molto attivo sui social. Prima una storia su Instagram con l’hashtag, un gioco di parole per scherzare sul suo “quasi fatto” ritorno. Poi un nuovo post.– “It’s time, it’s time.”, queste le parole dell’exin un video girato sull’aereo che lo riporterà in Italia.Dopo una lunga attesa, i tifosi juventini sono pronti a riabbracciare la loro stella. Il Pogback è realtà.