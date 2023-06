E' stata una stagione complicata per Paul Pogba. Travagliata e piena di problemi fisici. Chiuso il sipario, il centrocampista francese ha parlato ai microfoni di Views raccontando le difficoltà: "Gli infortuni arrivati quest’anno sono tutti dovuti a problemi mentali. Nessuna stagione mi aveva mai messo così tanto alla prova come questa. La mia vittoria più importante sarà superare una volta per tutte questi ostacoli extra sportivi".



IL CALVARIO - Il primo stop di Paul, arrivato a zero dal Manchester United, è arrivato durante la preparazione estiva: infortunio al menisco, e il dietrofront sull'operazione; inizialmente aveva deciso di non farla, poi ci ha ripensato. Durante la stagione però ha avuto numerosi problemi fisici, legati soprattutto agli adduttori. Ha giocato appena 10 partite con la maglia della Juventus, l'unica giocata decisiva l'ha fatta con l'assist a Gatti nell'andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia.