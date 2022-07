Dopo l'amichevole vinta contro i messicani del Chivas, la Juventus sta continuando la preparazione in vista dell'inizio del campionato previsto tra meno di un mese. Non arrivano buone notizie dalla California, problemi al ginocchio destro per Paul Pogba: lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale è uscito zoppicando dall'allenamento del pomeriggio; il francese ha smesso improvvisamente di correre subito dopo aver terminato un esercizio, e ha chiesto l'intervento dello staff medico.



LE CONDIZIONI - Pogba è rientrato negli spogliatoi aiutato da due collaboratori di Allegri, ma uscendo dal campo ha mostrato il pollice in su all'allenatore e ai compagni, segno che non dovrebbe essere nulla di grave. In casa Juve non c'è preoccupazione per le condizioni dell'ex United, il giocatore dovrebbe recuperare nel giro di uno o due giorni e non dovrebbero servire neanche controlli più approfonditi per capire l'entità del problema. Si tratterebbe solo di un fastidio.