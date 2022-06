Pogba sistema... il garage. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come per il francese non ci siano quasi più ostacoli. E un indizio lo conferma: nella vecchia residenza torinese di Pogba - si legge - i lavori fervono e i vicini di casa raccontano di un fresco arrivo del parco auto del Polpo. Il garage si sarebbe ripopolato negli ultimi giorni e questo dovrebbe essere l’ulteriore segnale che Pogba è in arrivo. Al momento è a Miami in vacanza...