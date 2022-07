Paul Pogba è stato costretto a fermarsi durante l'ultimo allenamento pomeridiano della Juventus in California. Secondo La Gazzetta dello Sport, il francese ha avuto un problema al ginocchio destro ed è uscito dal campo zoppicando. Mentre era sostenuto da due componenti dello staff, il giocatore ha fatto segno ok con il pollice ad Allegri e i compagni, segno che non dovrebbe essere nulla di grave.