Gli occhi della Juventus sono puntati sui bianconeri in Qatar: da Di Maria a Rabiot, passando per Milik, Bremer e gli altri. Ma c'è un giocatore che - approfittando della sosta mondiale - sta lavorando anche in vacanza per tornare al top della forma.. Vacanza a Miami, relax in famiglia ma l'occhio puntato sulla tabella di marcia per non sgarrare neanche un minuto.- Il 2023 vuole che sia il suo anno, ha una voglia matta di tornare in campo dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione Mondiale con la Francia compreso. In questi giorni Pogba è in ferie in Florida dove, come riporta il Corriere dello Sport,. Il centrocampista sta seguendo un programma personalizzato con lavoro atletico tra palestra e piscina per rinforzare anche la muscolatura del ginocchio.- La prossima settimana volerà a Pittsburgh dal professor Musahl per una visita di controllo dallo stesso dottore al quale si era affidato a inizio mese.. Verrà testato in qualche amichevole sotto l'occhio attento di Allegri, che non forzerà il suo rientro ma lo farà rientrare tra i convocati solo quando Pogba sarà al 100%. Potrebbe essere il 4 gennaio con la Cremonese o il 7 con l'Udinese, la speranza del giocatore è essere al massimo della forma per giocare - almeno uno spezzone - contro il Napoli il 13 gennaio. Vacanze e lavoro per Paul, la tabella di marcia prosegue.