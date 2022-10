Zero. Resteranno questi i minuti disputati da Paulcon la Juve nel 2023. Era nell'aria, la conferma è arrivata direttamente dalla: il ginocchio prima infortunatosi, poi gestito con una fallimentare terapia conservativa, infine operato, semplicemente non regge ancora. Al termine delle otto settimane necessarie per il recupero dopo l'intervento chirurgico, è quindi arrivato il verdetto impietoso: niente Juve fino a gennaio, niente Mondiale con la Francia.