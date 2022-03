Praticamente da sempre, da quando è tornato allo United, si parla di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juve. Ora la rottura con il club di Manchester appare insanabile o quasi, il francese andrà via a parametro zero. E la Juve? Ci pensa, ci prova. Non è solo un sogno, ma un obiettivo, che dipende da quanto Pogba vorrà davvero tornare a Torino. In città se ne parla da tempo, ma se valesse solo l'offerta più alta allora andrebbe altrove, vedi Real o Psg.