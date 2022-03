Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno con il Manchester United e dopo lo sfogo di qualche giorno fa ( QUI ), in un'intervista a TeleFoot ha spiegato che: "Non c'è niente di deciso o stabilito. Posso decidere domani o durante il mercato, per ora voglio finire la stagione nel migliore dei modi. Il mio obiettivo per ora è giocare il Mondiale e magari vincerlo, per la seconda volta di fila.- Il francese ha fatto anche il punto sulla stagione del Manchester United: "E' complicato giudicare una stagione con cambio d'allenatore e tanti infortuni.. Questa cosa è molto triste".