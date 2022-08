Era la notizia che tutto l’ambiente Juve aspettava per oggi: la decisione di Pogba sul suo intervento al menisco. Ebbene il francese ha deciso di non operarsi e di perseguire così una terapia conservativa.Dopo il consulto a Lione, Paul è già tornato a Torino dove si metterà a lavoro per riprendersi al meglio da un problema che di certo ne frena la stagione, quella del ritorno alla Juve. Ora lo aspetta un programma di 5 settimane di programma conservativo. Si sottoporrà a 3 settimane di palestra-terapie-piscina e 2 di lavoro in campo differenziato. Potrebbe potrebbe rientrare prima della sosta per le nazionali e mettere quindi nel mirino la Champions