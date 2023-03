Missione Sporting, magari anche prima. Il check di Paul Pogba al J-Medical ha dato responso positivo, durante la sosta è proseguito il suo percorso di recupero e questa volta non sembrano esserci intoppi. Così dopo l'ultima lesione di basso grado rimediata calciando le punizione nella rifinitura mattutina pre Juve-Sampdoria, ora Pogba insegue il rientro: in gruppo la prossima settimana, solo per prudenza salterebbe Juve-Inter per poi essere pronto contro la Lazio o al massimo con lo Sporting.