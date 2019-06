La Juventus è pronta alla stretta finale per il nuovo allenatore, con il profilo di Maurizio Sarri che, al momento, è in grande vantaggio. Il sogno di portare a Torino Guardiola, almeno per il momento, sembra destinato a rimanere tale, i tifosi bianconeri, però, avranno altro a cui pensare. Perché la Vecchia Signora sta pianificando un'operazione di mercato che promette di far esplodere l'entusiasmo del suo popolo. Fabio Paratici, infatti, ha avviato i primi contatti con Mino Raiola per provare a riportare in Italia Paul Pogba, da sempre idolo di tutti i tifosi juventini.



IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO - Quello del Polpo sarebbe un ritorno doppiamente clamoroso, perché il centrocampista francese aveva lasciato il Manchester United proprio per sposare la causa bianconera, salvo poi decidere di tornare in Premier per una cifra record. Un nuovo trasferimento sull'asse Manchester-Torino, però, è tutt'altro che da escludere, anzi. Pogba ha già dato la propria disponibilità a tornare in Serie A, dove ha toccato i picchi più alti della sua carriera. La destinazione gli è fin troppo gradita e il giocatore farebbe carte false per giocare insieme a Cristiano Ronaldo in una squadra pronta per competere da subito anche in Europa. Cosa che il Manchester United non può assolutamente garantirgli. NODO FORMULA - Il nodo principale, ovviamente, è rappresentato dalla valutazione, da oltre 100 milioni, che lo United fa del classe '93. Per abbassare la cifra i bianconeri potrebbero pensare di inserire una contropartita tecnica, con Dybala e Alex Sandro in testa. La trattativa dell'estate, insomma, è già entrata nel vivo, con i tifosi della Juventus che, dopo aver accarezzato l'idea Guardiola, sono già pronti a concedersi un nuovo, meraviglioso sogno di mercato...