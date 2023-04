Il grande ritorno non ha, fin qui, pagato. La seconda storia tra Paul Pogba e la Juventus è andata nel modo peggiore che si potesse immaginare: poco più di mezzora in campo da inizio stagione a oggi, tanti infortuni e tante polemiche, strategie e scelte sbagliate e, quando la situazione sembra pronta a tornare alla normalità, nuovi problemi. Ora, finalmente, Pogba è tornato in gruppo, ma sul futuro lui e la società hanno le idee chiare...