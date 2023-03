"Paul Pogba ha riportato unadella coscia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Era il 13 marzo e la Juventus ufficializzava attraverso il proprio sito ufficiale l'ennesimo infortunio stagionale per. Il centrocampista francese doveva essere il grande colpo di mercato dei bianconeri, ma ad oggi sono soltanto 35 i minuti in cui è riuscito a scendere in campo agli ordini di Massimilianoche lo sta aspettando alla Continassa per riaverlo a pieno regime.Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il classe 1993 nella giornata di ieri hanno confermato che la lesione all'adduttore si è praticamente rimarginata e presto potrà essere a disposizione di Allegri per il rientro in gruppo in allenamento. Non ci sarà sicuramente col, né in Coppa Italia contro, ma la speranza è di iniziare a recuperarlo per la sfida contro lain programma sabato 8 aprile eE oggi più che mai, nonostante la volontà dichiarata a mezzo stampa di voler, l'ex Manchester United si gioca una grossa fetta del suo futuro.sono un macigno per i conti del club bianconero già provati anche dalle possibili sanzioni (sportive e penali) che condizioneranno i prossimi mercati. Il Pogba visto finora non vale l'investimento fattoe la dirigenza sta inevitabilmente ragionando su un futuro ancora tutto da scrivere.