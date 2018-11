Parole di stima, ricordi, sorrisi. Trasformati, nelle ultime settimane, in contatti concreti, whatsapp, telefonate e una volontà chiara:Il francese nel 2019 ha ottime chance di rivestire il bianconero perchéil giocatore, Agnelli e il super agente Mino Raiola, il quale non vede l'ora di incassare un'alta commissione dall'affare. Lo scenario è questo, al di là di quelle che sono le smentite di rito: il francese si è pentito di aver scelto l'Old Trafford,Quasi impossibile a gennaio, per ragioni di costi e di campo, con lo United ancora in corsa in Champions League, quasi sicuramente in estate, quando i giochi saranno fatti e ci sarà tutto il tempo per pianificare l'affare. Come riporta oggi Tuttosport Pogba, nel post partita della sfida di Champions giocata allo Stadium, ha confessato alla Curva Sud il suo desiderio:. Insomma, la macchina si è messa in moto.La Juve, che come anticipato dal nostro Nicola Balice , segue la situazione del Polpo da oltre due mesi,si aspetta però un'apertura del Manchester United, che al momento lo considera incedibile e se dovesse cambiare idea vuole 80-90 milioni di euro per il suo cartellino.che nelle prossime settimane lavorerà ai fianchi dei Red Devils, cercando di ottenere una disponibilità a lasciar partire Paul, con tanto di sconto. Difficile, ma non impossibile.