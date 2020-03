Non solo il sogno Pogba e Kulusevski, già in cassaforte. La Juventus cerca un altro centrocampista sul mercato. Secondo Tuttosport, il ballottaggio è tra due giovani: Aouar del Lione e Tonali del Brescia. Per quest'ultimo (seguito pure da Inter, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City e United) Cellino chiede 50 milioni di euro, ma può accettare di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche come Touré (Juventus Under 23) e Nicolussi Caviglia, in prestito al Perugia. Una pista alternativa d'esperienza porta al croato Rakitic del Barcellona, che può chiedere in cambio Douglas Costa.