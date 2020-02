Anche le Poste contro Maurizio Sarri. Non c'è pace per l'allenatore della Juventus che oltre ai risultati deve preoccuparsi anche di beghe extra-calcistiche. Conoscendo il carattere del tecnico toscano, avrà preso la risposta di Poste Italiane alle sue parole con quel mezzo sorriso che ti esce quando pensi: "Ma davvero capitano tutte a me?". Sì, perché quando c'è una cosa che non va, poi tutte le altre arrivano a pioggia e ti cadono addosso senza che tu possa farci niente.