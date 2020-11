Manolo Portanova è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio nella prima squadra di Andrea Pirlo, che lo aveva testato nel pareggio in campionato contro il Crotone. Niente Serie B per il classe 2000, dove Lecce e Pescara nutrono grande stima, perchè la Juventus ha altri piani. Stando a quanto riporta SerieBnews.com, il club bianconero starebbe pensando di inserire Portanova nella trattativa con il Milan per portare a Torino Hakan Calhanoglu.