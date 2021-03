Il giorno dopo la clamorosa sconfitta contro il Benevento, in casa Juventus si è continuato a riflettere e valutare quali siano le migliori decisioni da prendere per il futuro. Resta in bilico la posizione di Andrea Pirlo: ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, si era sparsa anche la voce di un possibile esonero immediato dell'allenatore. Molto dipenderà dai risultati degli ultimi due mesi di stagione, ma sullo sfondo il nome di Massimiliano Allegri si fa sempre più invadente...