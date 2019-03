Fabio Paratici sarà presente questa sera alla bella partita tra Portogallo e Serbia, allo stadio Da Luz di Lisbona, per ammirare da vicino diversi obiettivi di mercato della Juventus, in vista della prossima estate. Dopo che un osservatore ha analizzato da vicino la partita dei lusitani contro l'Ucraina, dunque, è tempo di muoversi in prima persona per l'uomo mercato bianconero. Il direttore dell'area sportiva bianconera coglierà l'occasione, per altro, per un vertice di mercato con Jorge Mendes, che dovrebbe essere presente al big match di questa sera. Due su tutti i nomi d'interesse per la Vecchia Signora, cari al Da Luz, casa del Benfica: Ruben Dias e Joao Felix.



CONTATTO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mendes il mese scorso ha fatto sedere allo stesso tavolo Paratici e il presidente Luis Filipe Vieira. Le parti potrebbero incontrarsi nuovamente questa sera in occasione della partita, negli uffici della dirigenza portoghese, situati proprio al primo piano dello stadio Da Luz di Lisbona. E una delegazione del club è pronta a fare gli onori di casa in tribuna vip, dopo siederà il direttore sportivo bianconero. AFFARE DIAS - Paratici, in particolare, vuole spingere per Dias, dopo che su Matthijs de Ligt è piombato anche il Real Madrid, oltre al Barcellona. Se Felix potrebbe restare un altro anno al Benfica, il club non vuole perdere l'occasione per guadagnare il più possibile dalla cessione del difensore. E la Juventus parte in pole position, soprattutto grazie al ritrovato feeling con Mendes. E questa sera, al Da Luz, Paratici potrebbe mettere un altro tassello per portare il terzo portoghese, dopo Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo, a vestire la maglia bianconera.