La Juve guarda anche al futuro e ha messo le mani su Tommaso Mancini, talentuoso attaccante del Vicenza. Una scelta precisa del ragazzo che ha scelto la Vecchia Signora tra le tante offerte ricevute. Il Milan era andato a un passo dal traguardo ma non ha chiuso perché indispettito dalle richieste fatte dal papà del ragazzo.



CHIUSURA VICINA - Gran fisico, ottima tecnica di base e un innato senso del gol: Mancini viene considerato tra i migliori prospetti italiani (è solo un 2004). Nelle prossime ore è previsto un contatto tra la Juventus e il Vicenza per provare a definire l’affare: la richiesta è di 2,5 milioni, bonus compresi. Per Tommaso è previsto un percorso che lo vedrà protagonista con la Under 23 bianconera in questa stagione e un inserimento graduale in prima squadra per la prossima.