Davide Di Francesco è stato un acquisto in ottica futura della Juventus dall'Ascoli nel corso della finestra di mercato invernale. Ora, però, per il giovane e talentuoso esterno d'attacco classe 2001, si prospetta ancora una stagione nelle Marche, prima di proseguire la propria avventura in bianconero. Secondo quanto riportato da picenotime.it, infatti, Di Francesco, dopo aver militato nell'Under 17 della Juventus, vivrà un'esperienza nella Primavera dell'Ascoli.