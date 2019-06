Oggi, a Torino sbarca Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore della Juventus, che verrà presentato domani alla stampa nella sala conferenze dello Stadium, dove un anno fa fece il suo debutto in bianconero Cristiano Ronaldo, cercherà casa e farà subito visita dal sarto. Lo scrive la Repubblica: gli verranno prese le misure, sia per la divisa sociale sia per la tuta d'ordinanza.



VIAGGIO DA RONALDO - In attesa dei regali dal mercato, con Pogba, Milinkovic, Rabiot e de Ligt nel mirino, l'ex Chelsea e Napoli vivrà le sue prime giornate piemontesi. Poi, è previsto un primo contatto con Ronaldo: come riporta Sportitalia, nel weekend è intenzione di Sarri volare in Grecia da CR7, in vacanza con la famiglia. Il pianeta bianconera è pronto ad accogliere Sarri.