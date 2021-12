La Juventus incontra per la prima volta nella sua storia il Villarreal. Come riporta Opta: “Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra Juventus e Villarreal - in totale sono 66 i confronti della Juve in competizioni UEFA contro squadre spagnole, con un bilancio in equilibrio (25 successi bianconeri, 16 pareggi e 25 sconfitte)”.